Redondela crea una mesa de trabajo sobre salud mental en la infancia y adolescencia

La Mesa de Saúde Local de Redondela, de la que forman parte el Concello y el centro de salud de Redondela junto con una docena de entidades y asociaciones, mantuvo una reunión para poner en marcha grupos de trabajo para tratar «de xeito específico e en profundidade» necesidades de la ciudadanía en ámbitos concretos de la salud. Así, se acordó establecer tres grupos de trabajo: salud mental, especialmente en la etapa infancia y adolescencia; sedentarismo y alimentación; y soledad no deseada, concretamente entre las personas mayores.

Estos grupos diseñarán proyectos que mejoren la salud de la población en estos ámbitos. En cada uno de ellos participarán las entidades relacionadas con la temática a tratar, que serán convocadas en próximas fechas. Igualmente, sigue abierta la opción de que las entidades, centros o colectivos interesados se sumen a esta iniciativa.

La reunión contó con representantes de diversas entidades como la Federación de Anpas de Redondela, la Asociación Lenda, Cruz Vermella, el CEP Santa Mariña, el CAPM de Cesantes, la Asociación de Mulleres Arela, así como personal del centro de salud, la edil de Servizos Sociais y responsables de la Rede Galega de Promoción da Saúde (Regaps).