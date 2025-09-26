Ponteareas acoge una nueva edición de la ruta «Pinchotea»

Ponteareas cuenta los días para acoger una nueva edición de «Pinchotea», la ruta de pinchos gastronómicos que recorrerá los bares y restaurantes del municipio. Se llevará a cabo del 24 de octubre al 9 de noviembre durante los jueves, viernes y sábado, en horario de 19.00 a 23.00 y los domingos, en sesión vermut, de 11.00 a 14.30.

La iniciativa tiene como objetivo dinamizar la hostelería local y poner en valor la riqueza culinaria del municipio, invitando a vecinos y visitantes a recorrer los establecimientos participantes y degustar sus mejores propuestas en formato pincho.

La ruta Pinchotea 2025 ofrecerá pequeños platos especiales a un precio popular que no superará los tres euros. Además, cada uno de ellos será una creación exclusiva pensada para esta iniciativa.

Como incentivo, el público dispondrá de un pasaporte que podrá sellar y así participar en el sorteo de regalos, cenas, baños termales o vales, premios donados por diferentes empresas y entidades locales como Cafés Donoso, Cooperativa do Requeixo das Neves, Cuatro Parroquias, Elena Pérez, Espazo Termal Teáns Salvaterra de Miño, Estrella Galicia, Froiz, Gadis, Reyvi y Si Radio.

Por último, un jurado profesional compuesto por profesionales de EFA A Cancela será el encargado de otorgar los premios de Pinchotea.

«Queremos que Pinchotea sea una fiesta para el paladar, pero también una oportunidad para apoyar al sector hostelero y descubrir nuevas propuestas gastronómicas», destaca el edil de Comercio, Ricardo González.