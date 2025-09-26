El plan de empleo de Porriño logra un 72% de inserción

Porriño clausuró esta semana su Programa Integrado de Empleo (PIE) con un balance notable. De las cien personas participantes, 72 fueron contratadas a lo largo del programa, superando el objetivo comprometido por la Xunta, de alcanzar el 40% de inserción laboral.

La concejala de Empleo y Formación, Rosario Costas, explica que, para llevar a cabo este programa, se tuvieron en cuenta los perfiles de 1.800 personas desempleadas. De ellas, unas 280 fueron las que participaron en el proceso de selección, de las cuales resultaron elegidas las 100 que más interés mostraron y las que finalmente participaron en el programa, pertenecientes todas ellas a colectivos de menores de 30 años sin cualificación, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, desempleadas de larga duración, mayores de 45 años y mujeres en general. En este sentido, cabe destacar el alto porcentaje de mujeres participantes, 79 frente a 21 hombres.