Nigrán reparte vinilos en apoyo a Palestina entre el comercio local

Nigrán da un paso más en su condena a la barbarie contra el pueblo palestino pidiendo al comercio local que visibilice en sus escaparates su solidaridad con Gaza.

Con tal motivo, el Concello ofrecerá de forma gratuita a todo aquel que lo solicite, un vinilo con un dibujo de una paloma con los colores de la bandera de Palestina con el lema «Somos bandada ante el silencio. #NigránConPalestina».

Los establecimientos interesados podrán solicitarlo a través del formulario colgado en la web del Concello de Nigrán y podrán pedirlo en tamaño folio o en tamaño A3.