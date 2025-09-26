Nigrán acoge tres torneos de petanca este fin de semana
Nigrán
Más de 250 deportistas de petanca se congregarán este fin de semana en Nigrán, donde se disputarán tres torneos de forma simultánea: el II Open Nacional Juvenil de Petanca, el III Open Internacional Conchi femenino y el XXI Torneo Concello de Nigrán senior masculino.
Las pruebas se disputarán el sábado y el domingo en el aparcamiento de la antigua escuela de vela de Playa América.
