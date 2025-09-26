Mos prepara la remodelación del entorno de la iglesia de Guizán

El Concello de Mos ha presentado a las asociaciones de la parroquia de Guizán el proyecto de remodelación del entorno de la iglesia de Santa María, que se llevará a cabo en un ámbito de actuación de 2.448 metros cuadrados, que incluye el atrio de la iglesia, la plataforma contigua, el vial de acceso al Camiño do Pazo y la parte de la parcela parroquial. Con este proyecto, el gobierno local busca mejorar la accesibilidad, ordenar el espacio y poner en valor uno de los enclaves patrimoniales más significativos de la zona.

El arquitecto, José Luis Quintela, junto a la alcaldesa Nidia Arévalo, la concejala Julia Loureiro y el arquitecto municipal Ramón vega, explicaron a los vecinos y vecinas las actuaciones previstas, en las que destaca la sustitución de la pavimentación existente por piedra de granito moreno en diferentes formatos, que dotará al lugar de una mayor integración estética y durabilidad. Además, se contempla la renovación de la totalidad de las instalaciones urbanas, el soterramiento del cableado aéreo, la implantación de una nueva red de iluminación pública y la instalación actualizada de saneamiento y abastecimiento.

El proyecto también incluye la dotación de mobiliario urbano, arbolado y nueva vegetación con el fin de crear un espacio más amable e integrado en el entorno natural y patrimonial. Asimismo, la ampliación del ancho del vial permitirá habilitar una nueva zona de estacionamiento, mejorando la movilidad y la seguridad viaria.