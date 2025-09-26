Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin luz en Porto do Molle por un incendio en el suministro

El fuego afectó al transformador de electricidad que abastece el centro de negocios

Los bomberos durante la intervención en Porto do Molle.

Los bomberos durante la intervención en Porto do Molle. / D.P.

D.P.

Nigrán

Un incendio en dos casetas del suministro eléctrico de Porto do Molle alteró la mañana de trabajo, ayer, en el parque empresarial de Nigrán. El fuego comenzó pasados unos minutos de las 11.00 horas y afectó al transformador de electricidad que abastece el centro de negocios. Acudieron al lugar el GES del Val Miñor, los bomberos de Porriño, la Policía Local y Protección Civil.

Los bomberos tuvieron que cortar el suministro para apagar el fuego, por lo que la actividad en el edificio administrativo se vio interrumpida hasta que se pudieron en funcionamiento los generadores de emergencia.

