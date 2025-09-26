Sin luz en Porto do Molle por un incendio en el suministro
El fuego afectó al transformador de electricidad que abastece el centro de negocios
D.P.
Nigrán
Un incendio en dos casetas del suministro eléctrico de Porto do Molle alteró la mañana de trabajo, ayer, en el parque empresarial de Nigrán. El fuego comenzó pasados unos minutos de las 11.00 horas y afectó al transformador de electricidad que abastece el centro de negocios. Acudieron al lugar el GES del Val Miñor, los bomberos de Porriño, la Policía Local y Protección Civil.
Los bomberos tuvieron que cortar el suministro para apagar el fuego, por lo que la actividad en el edificio administrativo se vio interrumpida hasta que se pudieron en funcionamiento los generadores de emergencia.
