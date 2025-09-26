Jornada de puertas abiertas en los castillos de Soutomaior y Sobroso
A.P.
Soutomaior
La Diputación de Pontevedra organiza mañana sábado una jornada de puertas abiertas en los castillos de Soutomaior y Sobroso para festejar el Día Mundial del Turismo. El acceso será gratuito tanto al interior de ambos recintos históricos como a sus jardines, hasta completar el aforo. Así, los visitantes podrán conocer los proyecto de musealización realizados. El horario de la fortaleza de Soutomaior es de 10.00 a 21.00 horas, mientras que en el del Sobroso, es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas
- Registros en Cambados en una nueva operación contra la droga en O Salnés
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona