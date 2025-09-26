La Diputación de Pontevedra organiza mañana sábado una jornada de puertas abiertas en los castillos de Soutomaior y Sobroso para festejar el Día Mundial del Turismo. El acceso será gratuito tanto al interior de ambos recintos históricos como a sus jardines, hasta completar el aforo. Así, los visitantes podrán conocer los proyecto de musealización realizados. El horario de la fortaleza de Soutomaior es de 10.00 a 21.00 horas, mientras que en el del Sobroso, es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.