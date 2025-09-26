Inauguran en Tui el minigolf más grande de Galicia
L.R.M.
Tui contará desde hoy con el minigolf más grande de toda Galicia, con un total de 18 hoyos de juego.
La nueva instalación, que se inaugura esta tarde, se encuentra en los jardines exteriores del Hotel Alfonso I, situado en la parroquia de Guillarei.
El recinto abrirá sus puertas a las 17.00 con tiempo de juego gratuito bajo previa reserva.Además, será una jornada festiva con música y algunos aperitivos.
El juego cuenta con un total de 18 hoyos, con diferentes niveles de dificultad aptos para adultos y niños.
El horario de apertura habitual será, en verano, de 9 a 21 horas, y en invierno, de 10.00 a 19.00. Con cada entrada, que será de pago, se hará entrega de un palo y una bola a cada usuario así como un cuaderno para anotar las puntuaciones.
