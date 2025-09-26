Homenaje de despedida al cura de Sanguiñeda
D.P.
Mos
Los feligreses de la parroquia de Sanguiñeda, en Mos, despiden mañana, sábado, a su párroco don José, que será trasladado a Ponteareas. Por este motivo, le rendirán homenaje con una comida en el restaurante Manolo, en Porriño, el sábado, a partir de las 14.00 horas.
