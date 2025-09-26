El grupo Anaquiños de Chapela celebra su festival folclórico
A.P.
Redondela
El grupo folclórico Anaquiños de Chapela celebra mañana sábado, a las 19.00 horas, su tradicional festival folclórico. Esta cita cultural contará con la participación del Rancho Típico de Ilheu de Oporto (Portugal) y el grupo A Legua Dereita de O Corgo (Lugo), además de los anfitriones Anaquiños. Esta formación, como organizadora, participará con las distintas secciones de baile —infantil e senior— con el grupo de gaitas, así como el grupo de pandeireteiras. Las actuaciones serán en el Multiusos del Piñeiral de Chapela con entrada libre hasta completar el aforo.
