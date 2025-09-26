Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El grupo Anaquiños de Chapela celebra su festival folclórico

A.P.

Redondela

El grupo folclórico Anaquiños de Chapela celebra mañana sábado, a las 19.00 horas, su tradicional festival folclórico. Esta cita cultural contará con la participación del Rancho Típico de Ilheu de Oporto (Portugal) y el grupo A Legua Dereita de O Corgo (Lugo), además de los anfitriones Anaquiños. Esta formación, como organizadora, participará con las distintas secciones de baile —infantil e senior— con el grupo de gaitas, así como el grupo de pandeireteiras. Las actuaciones serán en el Multiusos del Piñeiral de Chapela con entrada libre hasta completar el aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents