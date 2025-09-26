Gondomar licita por tercera vez el contrato del agua y saneamiento

El Concello de Gondomar ha vuelto a sacar a concurso público el contrato del suministro de agua y saneamiento, por el mismo importe, 9,6 millones, y el mismo periodo, 20 años, como hizo a principios de verano, cuando la licitación quedó anulada al estimar el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACGal) los recursos interpuestos por tres empresas contra los pliegos de contratación. Ahora, el Concello hace un tercer intento, publicando de nuevo la oferta en el portal de Contrataciones del Estado, que admitirá la presentación de propuestas hasta el próximo 17 de octubre.

El actual contrato está caducado desde el año 2020, por lo que el Concello sacó a licitación un nuevo contrato en 2022, pero el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia lo tumbó por un recurso de una de las empresas aspirantes, lo que obligó a corregir los pliegos. El gobierno local de Paco Ferreira volvió a llevarlo a pleno en marzo de 2024, pero la minoría del ejecutivo socialista impidió sacar adelante el estudio de viabilidad previo.

Cinco meses más tarde, el equipo de Ferreira consiguió la mayoría necesaria con el apoyo del edil Ángel Pérez Durán, que rompió la disciplina de voto del que era su partido, el PP, al que se sumó poco después otra concejala de Manifesto Miñor, Rocío Cambra.

El desbloqueo de este asunto considerado fundamental para el Concello de Gondomar, volvió a sufrir una parálisis con los recursos presentados contra los pliegos por Socamex S.A.U., ViaquaS.A.U. y Construcciones y Canalizaciones José Saa S.L., sin que en ese momento hubiera licitadores, por lo que se acordó la suspensión cautelar del proceso.

En un tercer intento, el gobierno local volvió a llevar este mes a pleno la aprobación de este expediente de contratación, que salió a delante con los votos a favor del PSOE y la concejala Rocío Cambra, las abstenciones del PP y el concejal no adscrito Ángel Pérez, y en contra de Manifesto Miñor y BNG. Los grupos de la oposición criticaron la privatización del servicio, así como carencias en el estudio de viabilidad del contrato, augurando que volvería pleno una cuarta vez.