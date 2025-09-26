Curso sobre tecnología y juventud en Tui
Tui acogerá una jornada formativa, titulada «Tecnología, infancia y juventud: herramientas para para familias», el sábado 18 de octubre. El curso se realizará de 11.30 a 13.30 en el aula CEMIT de Tui, en el edificio Francisco Sánchez.
