Curso sobre tecnología y juventud en Tui

Tui acogerá una jornada formativa, titulada «Tecnología, infancia y juventud: herramientas para para familias», el sábado 18 de octubre. El curso se realizará de 11.30 a 13.30 en el aula CEMIT de Tui, en el edificio Francisco Sánchez.

