«Comercio na rúa» se extiende por toda Redondela

Los comerciantes de Redondela sacarán su mercancía a las calles el próximo 4 de octubre en una novedosa edición de la campaña «Comercio na rúa». Tras quince años celebrándose en la Alameda, la tradicional feria de oportunidades se expandirá por todos los rincones de la villa con un formato que mezclará los mejores precios outlet con los estrenos de temporada.

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Empresas de Redondela (AER), ofrece un salto cualitativo en esta edición transformando todo el casco urbano en un escaparate comercial. El objetivo es llenar de vida las plazas y las calles con ofertas y novedades, llevando el espíritu de la feria por toda la localidad.

El eslogan de la campaña habla por sí mismo: «Outlet total=estilo brutal. Novo total=aforro bestial». Los clientes podrán adquirir a los mejores precios desde prendas de moda a la última tecnología, desde artículos para el hogar hasta productos de alimentación... Los comercios ofrecerán descuentos hasta del 70 por ciento y presentaciones de la colección para la nueva temporada. Además, las calles contarán con actuaciones musicales, animación infantil, sorteos y muchas sorpresas orientadas a un público familiar para el disfrute de una jornada única.

Menos aglomeraciones

La junta directiva de la Asociación de Empresas asumió con ilusión el reto de extender por toda la villa el concepto de feria de oportunidades en vez de mantenerlo en un único punto, como se hacía tradicionalmente. «As dificultades para por en marcha esta campaña son notables xa que non é o mesmo a montaxe nun único emprazamento como esparexer este concepto por toda a vila, pero sen dúbida será moi cómodo para a clientela xa que non haberá aglomeración e a clientela disporá de todas as comodidades que ofrece as tendas, se disporán de probadores e servizos que doutra maneira dificilmente se poderían desprazar», explica el presidente del colectivo empresarial, Enrique Lago.

La campaña cuenta con financiación de la Xunta y la colaboración del Concello de Redondela, que suman los esfuerzos de coordinación de distintos departamentos —Parques e Xardíns, Seguridade, Tráfico— para que todo esté listo en la jornada especial de compras.

Para promocionar esta cita comercial y ambientar las calles ayer comenzó el montaje de las decoraciones, una labor que realiza la empresa local Amoedos Rotulaciones, con 25 años de trayectoria y posicionada como una de las líderes en su sector.