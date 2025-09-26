Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Beret abre hoy el Louro Valley Festival

D.P.

Porriño

Porriño inicia hoy su fin de semana grande de las Festas do Cristo con el Louro Valley Festival, que arrancará a las 22.00 horas y tendrá como cabeza de cartel a Beret, que actuará a las 22.35. Tras él, se subirán al escenario Heredeiros da Crus. La entrada es libre y gratuita y contará con DJ locales.

