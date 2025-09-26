Beret abre hoy el Louro Valley Festival

Porriño inicia hoy su fin de semana grande de las Festas do Cristo con el Louro Valley Festival, que arrancará a las 22.00 horas y tendrá como cabeza de cartel a Beret, que actuará a las 22.35. Tras él, se subirán al escenario Heredeiros da Crus. La entrada es libre y gratuita y contará con DJ locales.