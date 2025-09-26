Baiona celebra su tradicional Fiesta de la Miel y las Nueces
Baiona celebra hoy su festivo local con la tradicional romería de San Cosme y San Damián, popularmente conocida como la Fiesta de la Miel y las Nueces, que este año contará con un total de 15 puestos de venta dedicados a productos característicos del otoño y del campo, así como de velas para ofrecer a los santos.
Los puestos se ubicarán en la Plaza de Santa Liberata y la romería contará con demostraciones de oficios tradicionales, como la cestería o los «zoqueiros», y una amplia gama de productos derivados de la miel y la cosmética natural. Tampoco faltarán puestos de rosquillas, pan, churros, pulpo y churrasco. Además, en la calle Marqués de Quintanar se colocarán otros 45 puestos de venta de artesanía, antigüedades, bisutería, libros, cuero y manualidades.
Por otro lado, los actos religiosos comenzarán a las 11 horas, con la tradicional procesión en honor a San Cosme y San Damián, que recorrerá las principales calles de la villa, con posterior misa solemne en la iglesia parroquial de Santa María de Baiona a mediodía.
La música amenizará la jornada, con actuaciones y pasacalles del grupo de gaitas Os Trebellos de Baíña. Por último, actuará el grupo Ritmo a las 21.00 horas en la plaza de Santa Liberata.
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas
- Registros en Cambados en una nueva operación contra la droga en O Salnés
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona