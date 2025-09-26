Baiona celebra su tradicional Fiesta de la Miel y las Nueces

Baiona celebra hoy su festivo local con la tradicional romería de San Cosme y San Damián, popularmente conocida como la Fiesta de la Miel y las Nueces, que este año contará con un total de 15 puestos de venta dedicados a productos característicos del otoño y del campo, así como de velas para ofrecer a los santos.

Los puestos se ubicarán en la Plaza de Santa Liberata y la romería contará con demostraciones de oficios tradicionales, como la cestería o los «zoqueiros», y una amplia gama de productos derivados de la miel y la cosmética natural. Tampoco faltarán puestos de rosquillas, pan, churros, pulpo y churrasco. Además, en la calle Marqués de Quintanar se colocarán otros 45 puestos de venta de artesanía, antigüedades, bisutería, libros, cuero y manualidades.

Por otro lado, los actos religiosos comenzarán a las 11 horas, con la tradicional procesión en honor a San Cosme y San Damián, que recorrerá las principales calles de la villa, con posterior misa solemne en la iglesia parroquial de Santa María de Baiona a mediodía.

La música amenizará la jornada, con actuaciones y pasacalles del grupo de gaitas Os Trebellos de Baíña. Por último, actuará el grupo Ritmo a las 21.00 horas en la plaza de Santa Liberata.