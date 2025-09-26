La avería de un camión de bombonas en plena rotonda en Nigrán genera un caos de tráfico

La avería de un camión de bombonas en plena rotonda en Nigrán generó este mediodía y parte de la tarde retenciones considerables en el entorno de la avenida de Portugal y la salida de la AG-57.

El percance ocurrió sobre las 14.20 horas concretamente en la glorieta situada debajo de la propia AG-57 en la vía PO-340 que une A Ramallosa y Gondomar.

El propio conductor alertó al 112 de lo ocurrido citando una posible rotura del tubo de aire como causa de la avería, según han informado a FARO fuentes oficiales.

Hasta el lugar, acudieron la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Nigrán.