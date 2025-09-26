El apoyo del BNG permite a Rivas la adquisición del histórico «Villa Elisa»

La propuesta del gobierno local de Redondela de adquirir el histórico chalet «Villa Elisa» para albergar la biblioteca municipal logró ayer el visto bueno del pleno, al conseguir el respaldo del BNG. El apoyo de los nacionalistas era fundamental para sacar adelante esta actuación, ya que el bipartito PSOE-AER gobierna en minoría, con solo 8 de 21 escaños, por lo que los tres votos del BNG eran imprescindibles al posicionarse el PP en contra.

El apoyo resultó una sorpresa, ya que durante el largo debate parecía que los nacionalistas iban a votar en contra de la propuesta de adquisición del céntrico inmueble centenario de la calle Ernestina Otero. Pero finalmente los ediles del BNG dieron su voto favorable, lo que permitirá destinar parte del remanente de tesorería, 659.000 euros, a la adquisición del edificio para transformarlo en la nueva biblioteca.

La formación nacionalista considera esta operación como «unha oportunidade para adquirir patrimonio municipal con fins sociais, educativos ou culturais», según dijo el edil Xoán Carlos González, aunque también expresó su desconfianza sobre el proyecto del gobierno municipal para «Villa Elisa» después del fracaso de otra propuesta similar que apoyaron durante el pasado mandato: la rehabilitación de las antiguas casas de maestros de la Avenida de Mendiño para la construcción del museo etnográfico y espacio cultural para la exposición permanente de la obra del pintor Ángel Barros, donde cuatro años después solo existe una explanada tras la demolición del edificio.

«Altura de miras»

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, agradeció «a altura de miras do BNG, que pensou no ben común» y reconoció que su apoio fue «clave» para poder hacer realidad este proyecto. La regidora destacó que la compra de este edificio es algo beneficioso para toda la ciudadanía: «Trátase da compra dun inmoble de gran valor patrimonial no centro da vila que será de uso público, cun fin cultural e social». La adquisición de «Villa Elisa» permite también «gañar un espazo verde anexo, aberto ao público, que será un lugar de convivencia, lecer e tranquilidade no corazón da vila», explicó. La parcela tiene unos 3.500 metros cuadrados, con una superficie construída de más de 700 m2. Rivas se mostró muy satisfecha con este «investimento estratéxico» para Redondela, que garantizará un servicio a los ciudadanos y preserva el patrimonio de la villa. «Non podiamos deixar escapar esta oportunidade, tendo en conta que o Concello ten capacidade económica Concello para adquirir o edificio», puntualizó la alcaldesa.

Por su parte, el edil de AER, Roberto Villar, concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, hizo hincapié en el apoyo social de la propuesta «que conta co respaldo maioritario da veciñanza».

Desde el gobierno local lamentaron la negativa del grupo popular a una propuesta que «é moi positiva para o conxunto da cidadanía».

Por su parte, el portavoz del PP, Javier Bas, pese a votar en contra, aclaró durante su intervención que estaba a favor de poner en valor el patrimonio y de la adquisición de «Villa Elisa», pero discrepaba sobre la fórmula para su compra.

La sesión plenaria contó con la presencia de numerosos integrantes del club Meigarco de Redondela para explicar su desacuerdo por la retirada del pabellón de Porto Cabeiro para sus entrenamientos.