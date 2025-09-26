El apoyo del BNG permite a Rivas la adquisición del histórico «Villa Elisa»
El objetivo del gobierno local es trasladar la biblioteca municipal desde el multiusos a este edificio centenario, ubicado en la calle Ernestina Otero
El PP votó en contra y el gobierno local le reprochó su postura ya que el proyecto «é moi positivo para o conxunto da cidadanía»
La propuesta del gobierno local de Redondela de adquirir el histórico chalet «Villa Elisa» para albergar la biblioteca municipal logró ayer el visto bueno del pleno, al conseguir el respaldo del BNG. El apoyo de los nacionalistas era fundamental para sacar adelante esta actuación, ya que el bipartito PSOE-AER gobierna en minoría, con solo 8 de 21 escaños, por lo que los tres votos del BNG eran imprescindibles al posicionarse el PP en contra.
El apoyo resultó una sorpresa, ya que durante el largo debate parecía que los nacionalistas iban a votar en contra de la propuesta de adquisición del céntrico inmueble centenario de la calle Ernestina Otero. Pero finalmente los ediles del BNG dieron su voto favorable, lo que permitirá destinar parte del remanente de tesorería, 659.000 euros, a la adquisición del edificio para transformarlo en la nueva biblioteca.
La formación nacionalista considera esta operación como «unha oportunidade para adquirir patrimonio municipal con fins sociais, educativos ou culturais», según dijo el edil Xoán Carlos González, aunque también expresó su desconfianza sobre el proyecto del gobierno municipal para «Villa Elisa» después del fracaso de otra propuesta similar que apoyaron durante el pasado mandato: la rehabilitación de las antiguas casas de maestros de la Avenida de Mendiño para la construcción del museo etnográfico y espacio cultural para la exposición permanente de la obra del pintor Ángel Barros, donde cuatro años después solo existe una explanada tras la demolición del edificio.
«Altura de miras»
La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, agradeció «a altura de miras do BNG, que pensou no ben común» y reconoció que su apoio fue «clave» para poder hacer realidad este proyecto. La regidora destacó que la compra de este edificio es algo beneficioso para toda la ciudadanía: «Trátase da compra dun inmoble de gran valor patrimonial no centro da vila que será de uso público, cun fin cultural e social». La adquisición de «Villa Elisa» permite también «gañar un espazo verde anexo, aberto ao público, que será un lugar de convivencia, lecer e tranquilidade no corazón da vila», explicó. La parcela tiene unos 3.500 metros cuadrados, con una superficie construída de más de 700 m2. Rivas se mostró muy satisfecha con este «investimento estratéxico» para Redondela, que garantizará un servicio a los ciudadanos y preserva el patrimonio de la villa. «Non podiamos deixar escapar esta oportunidade, tendo en conta que o Concello ten capacidade económica Concello para adquirir o edificio», puntualizó la alcaldesa.
Por su parte, el edil de AER, Roberto Villar, concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, hizo hincapié en el apoyo social de la propuesta «que conta co respaldo maioritario da veciñanza».
Desde el gobierno local lamentaron la negativa del grupo popular a una propuesta que «é moi positiva para o conxunto da cidadanía».
Por su parte, el portavoz del PP, Javier Bas, pese a votar en contra, aclaró durante su intervención que estaba a favor de poner en valor el patrimonio y de la adquisición de «Villa Elisa», pero discrepaba sobre la fórmula para su compra.
La sesión plenaria contó con la presencia de numerosos integrantes del club Meigarco de Redondela para explicar su desacuerdo por la retirada del pabellón de Porto Cabeiro para sus entrenamientos.
Un gran espacio cultural en el centro de la villa
La adquisición de Villa Elisa permitirá transformar un gran espacio en el centro de la villa, en la avenida Ernestina Otero, donde el Concello tiene en marcha ya la renovación de la conocida como “praza da Petanca”. Este espacio de 2.300 m2 acogerá una nueva área cultural y de ocio con una plaza renovada, auditorio al aire libre y un ascensor que conectará con la parte alta de la calle Subida á Estación. Estas obras se realizarán a través del Plan Extra da Diputación. El edificio “Granxa da Lima”, adquirido por Zona Franca, acogerá un vivero de empresas.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- Davila 24/09/2025
- La Aemet vigila al huracán Gabrielle, que se convertirá en borrasca extratropical y afectará a Galicia el fin de semana
- La Audiencia Nacional rechaza extraditar al patrón gallego acusado de trata en un pesquero