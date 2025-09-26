Las Anpas denuncian el retraso de las ayudas de comedor

La Federación de Anpas de Redondela expresó ayer su «profundo malestar» por el retraso del departamento municipal de Servizos Sociais en la resolución de las ayudas para el comedor escolar, un problema que se repite en los últimos años.

Estas ayudas, de carácter nominativo, están destinadas a las familias con dificultades socioeconómicas que necesitan utilizar el comedor durante el curso escolar. En Redondela son las Anpas las encargadas de justificar la subvención, «algo que non se entende e que debe mudar», afirman. A pesar de este punto, lo más preocupante es la tardanza por parte del Concello en la resolución de las ayudas. Esto provoca que muchas familias no envíen a sus hijos al comedor por no saber se recibirán la subvención, «un aspecto que hai que ter moi en conta ao tratarse de familias con dificultades socioeconómicas», apuntan desde la federación.

«No curso pasado a resolución chegou a finais de outubro e, no 2023, no mes de febreiro do seguinte ano, unha situación inaceptable», señalan.

Desde la Federación afirman que las Anpas colaboran con la mejor voluntad, pero denuncian que se les trasladan responsabilidades que no son de su competencia, en una situación que les es ajena y que es responsabilidad total del Concello. En este sentido, demandan una respuesta urgente por parte del gobierno local.