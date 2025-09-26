ADETO cierra el plazo para sus cursos
La Asociación de Empresarios de Tomiño oferta dos cursos para comerciantes y empresarios. El primero, «Redes sociales para empresas», será el 30 de septiembre; y el segundo, sobre marketing, tendrá lugar el 7 de octubre. Todavía hay plazas.
