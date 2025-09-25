Tui prepara una ordenanza para regular el acceso a vivienda social

Tui prepara una ordenanza para regular los criterios de adjudicación, normas de funcionamiento y utilización de las viviendas sociales del municipio. Actualmente, el Concello dispone de cinco viviendas de propiedad municipal para alquiler social, localizadas en Caldelas. Se trata de los apartamentos recientemente reformados en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en esta parroquia tudense, que fue reconvertido en conjunto residencial en 2007.

El objetivo de la ordenanza es regular las condiciones, requisitos de acceso, cesión y régimen de uso de las viviendas sociales, destinadas a personas que no tengan cubierta su necesidad de vivienda habitual, soporte cargas familiares o dispongan de reducidos recursos que les impidan acceder al alquiler de una vivienda en el mercado libre. Pero no solo podrán acceder a estas viviendas las personas que no dispongan de una morada, dicha ordenanza también permitirá acceder a este alquiler social a personas en proceso de desahucio o que residen en lugares con espacio insuficiente o que no cumplen las condiciones de habitabilidad básicas.

Para la redacción de la ordenanza, el Concello ha tenido en cuenta la crisis general de acceso a la vivienda en España, de la que no es ajena Tui, por su ubicación en pleno Camino de Santiago, su empuje turístico; o su cercanía a la costa, donde los precios son inasumibles durante las temporadas de verano o los alquileres son directamente estacionales; a Vigo, con una población que se deslocaliza buscando vivienda más económicas en concellos del área metropolitana; o a Portugal, donde se trasladaron grandes industrias de automoción.

Precios elevados

Esto ha elevado los precios de los alquileres y ha reducido la oferta, pues muchas viviendas se han convertido en albergues o viviendas turísticas, imposibilitando o dificultando el acceso inmobiliario de los vecinos y vecinas con menos recursos, dando lugar a situaciones tan graves como que familias con bono de alquiler social reconocido vean cómo este les caduca al no encontrar vivienda disponible.

Actualmente el Concello de Tui dispone de cinco viviendas públicas para alquiler social en Caldelas; cinco apartamentos, recientemente reformados con una inversión de casi 426.000 euros, de los cuales, uno es adaptado, por lo que se reservará para personas con movilidad reducida o dependencia severa.