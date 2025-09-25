Tui pone fin a la programación de Setembro Xudeu con una visita gratuita a la catedral y museo tudense

El Concello de Tui cierra este sábado, 27 de septiembre, su programación del Setembro xudeu con una visita guiada a la catedral tudense y su museo. La actividad comenzará a las 17 horas y bajo el título «A presenza xudía na catedral: da platería aos sambenitos», las personas participantes conocerán los objetos que testifican la presencia de comunidades judías y criptojudías en Tui. La asistencia es gratuita y la visita correrá a cargo de los historiadores José Ramón Fernández Fernández y Rafael Sánchez Bargiela.