Tui pone fin a la programación de Setembro Xudeu con una visita gratuita a la catedral y museo tudense
D.P.
Tui
El Concello de Tui cierra este sábado, 27 de septiembre, su programación del Setembro xudeu con una visita guiada a la catedral tudense y su museo. La actividad comenzará a las 17 horas y bajo el título «A presenza xudía na catedral: da platería aos sambenitos», las personas participantes conocerán los objetos que testifican la presencia de comunidades judías y criptojudías en Tui. La asistencia es gratuita y la visita correrá a cargo de los historiadores José Ramón Fernández Fernández y Rafael Sánchez Bargiela.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Persecución de película desde Silleda a Taboada
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta