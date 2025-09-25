Soutomaior mejorará los viales de los barrios de Moreira, Sameán y Candán

Los trabajos de asfaltado del barrio de Moreira, en el tramo que quedaba pendiente en Fondo de Vila, comenzarán en los próximos días. Según explicó el alcalde, Manu Lourenzo, que visitó ayer la zona junto al edil Pablo Garrido, «trátase dun dos tres asfaltados que integran a actuación dos barrios de Moreira, Sameán e Candán, que se fai ao abeiro do Plan Camiña Rural da Xunta e que conta cun investimento de máis de 51.000 euros».

Aprovechando esta actuación el gobierno local realizará labores de limpieza de cunetas y los canalizaciones de aguas pluviales que pasan por debajo de las carreteras, realizando así un mantenimiento antes de la llegada de las lluvias del otoño. Los trabajos también incluyen la mejora del mobiliario y la accesibilidad.

Lourenzo indicó que el objetivo principal del asfaltado de estos viales municipales es subsanar de manera completa los numerosos desperfectos que presentan desde hace años. «O rural ten dereito a contar cunhas vías que lles permitan desenvolver o seu día a día nas mellores condicións. No canto de realizar simples bacheados, estamos a realizar un importante esforzo para facer asfaltados completos».