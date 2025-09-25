La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocida como el «banco malo», proyecta una urbanización de 92 viviendas en Baiona, en unos terrenos de su propiedad, junto a la calle Venezuela (Camiño do Carreiro) y la rotonda donde se ubican equipamientos públicos como el centro de salud o el campo de fútbol O Aral. Se trata del primer parque de viviendas de nueva construcción en la villa real desde el estallido de la crisis inmobiliaria de 2008, en el que la Sareb planea invertir 12 millones de euros, a ejecutar en seis anualidades, desde este año hasta 2030.

Los terrenos donde se levantará este nuevo complejo residencial son la mayor parte del «banco malo», pero también hay parcelas de propiedad municipal e incluso dos viviendas privadas para las que en la memoria del proyecto ya se contempla una partida de 366.000 euros en indemnizaciones. En este sentido, cabe indicar que son los mismos terrenos que llevan años utilizándose como «leiraparking», y que precisamente este verano la Sareb prohibió su uso.

En total, son 12.011 metros cuadrados que aparecen recogidos Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como Plan especial de reforma interior PERI-03-O Covaterreña, que ordena este paquete de suelo urbano no consolidado, de uso residencial-comercial, para una altura máxima de edificación de bajo y dos plantas.

Espacio de aparcamiento

De los 12.011 metros cuadrados, el proyecto reserva 4.036 para equipamientos (uno de ellos sociocultural) y 1.758 metros cuadrados para zonas verdes. El resto, además de un espacio reservado para 54 plazas de aparcamiento público en superficie en batería, se reparte en tres bloques en manzana abierta, de 35, 26 y 31 viviendas cada uno. Según el plan de negocio inicial, las mismas saldrán a la venta por 1.750 euros el metro cuadrado.

El desarrollo del PERI donde se proyecta dicha urbanización ya cuenta con el informe ambiental estratégico favorable, emitido por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade y publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia. Este considera que no se prevén efectos ambientales adversos significativos.

El proyecto supone un desarrollo considerable del suelo urbano de Baiona, en una zona estratégica, donde se ubican importantes equipamientos públicos, suponiendo además una extensión de la zona residencial de Los Tendales. La inversión que hará la Sareb será de 12 millones de euros, aunque el precio de venta de la promoción completa se estima en 16,1 millones, lo que dejaría un beneficio de 4,1 millones de euros.