Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puertas abiertas en el Museo del Vino

D.P.

Salvaterra de Miño

El Museo da Ciencia do Viño de Salvaterra ofrece este domingo 28 una jornada de puertas abiertas. El horario de visita será de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Es necesario reserva previa, a través del teléfono del espacio cultural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents