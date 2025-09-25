Puertas abiertas en el Museo del Vino
D.P.
Salvaterra de Miño
El Museo da Ciencia do Viño de Salvaterra ofrece este domingo 28 una jornada de puertas abiertas. El horario de visita será de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Es necesario reserva previa, a través del teléfono del espacio cultural.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Persecución de película desde Silleda a Taboada
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta