Prueba ciclista para cerrar las Mercedes

A Guarda cerrará las Festas das Mercedes da Gándara con el II Trofeo Ciclista Aser Estévez. La prueba se celebrará este sábado, 27 de septiembre, con un circuito urbano por A Gándara. Los participantes, procedentes de Galicia y Portugal, partirán de la plaza dos Xeixiños y terminarán en el mismo lugar tras 1,1 kilómetros de recorrido. Se disputarán diferentes carreras según cada categoría y las primeras pruebas comenzarán a las 14.30 horas.