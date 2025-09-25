La película «San Simón» se estrenará el 24 de octubre en las salas comerciales

La película «San Simón», rodada el pasado año en la isla y en la que participan numerosos figurantes redondelanos, llegará a las salas comerciales el próximo 24 de octubre.

El film, del director manchego Miguel Ángel Delgado, se estrena hoy en el Festival Internacional de San Sebastián con la presencia de varios miembros del equipo técnico y artístico, que también participarán en un coloquio en el que estará el propio director, además de la productora Andrea Vázquez, el actor Flako Estévez, Guille del Moral y Alexandro Bouzó.

La película, rodada en blanco y negro, narra el periodo de la historia de la isla redondelana como cárcel franquista durante casi siete años. Con los recuerdos de uno de los presos como hilo conductor, «San Simón» ofrece una mirada al pasado con la que el director construye la memoria de la isla desde el punto de vista de las víctimas. Se calcula que por esta prisión pasaron más de 6.000 presos republicanos entre octubre de 1936 y marzo de 1943.