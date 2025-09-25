Ocho grupos de teatro locales completan el ciclo «Tea Trea 2025»

Diferentes grupos de teatro de las parroquias de Ponteareas completarán el Ciclo de Teatro Aficionado «Tea Trea 2025» de la villa del Corpus. La propuesta, organizada por el Concello de Ponteareas, busca dar visibilidad al talento local, promoviendo la participación ciudadana y el acceso al teatro como herramienta de expresión y cohesión social.

El ciclo se desarrollará entre los días 5 de octubre y 22 de noviembre en el Auditorio Municipal Reveriano Soutullo y contará con la participación de un total de ocho grupos de teatro aficionado.

Cada grupo ofrecerá al público una obra representativa de su repertorio, abarcando diferentes géneros que van desde la comedia clásica hasta el drama contemporáneo.

En concreto, los grupos participantes serán Pena do Equilibrio, Noite Meiga, A Comuna, Pedra do Cabalo, Bambolina33, Todos xuntos, Os Serodios e Ponte Caneiro, que actuarán los días 5, 12, 19, y 26 de octubre y 2, 8, 9 y 22 de noviembre, respectivamente.

Desde el gobierno local destacan «la importancia de apoyar las iniciativas culturales de base y el valor del teatro como motor de transformación social»

Las entradas para los espectáculos serán gratuitas «con el objetivo de garantizar el acceso a toda la ciudadanía».