Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nigrán aplaza la observación de estrellas

D.P.

Nigrán

El Concello de Nigrán aplaza la observación astronómica prevista para este sábado 27 de septiembre ante la previsión de cielos cubiertos. La nueva fecha será anunciada próximamente, según informan desde el gobierno local. La actividad forma parte de las actividades de Galicia Suroeste en busca de la certificación Starlight.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents