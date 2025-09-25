Nigrán aplaza la observación de estrellas
D.P.
Nigrán
El Concello de Nigrán aplaza la observación astronómica prevista para este sábado 27 de septiembre ante la previsión de cielos cubiertos. La nueva fecha será anunciada próximamente, según informan desde el gobierno local. La actividad forma parte de las actividades de Galicia Suroeste en busca de la certificación Starlight.
