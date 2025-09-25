Mos reserva un porcentaje del presupuesto para que los vecinos decidan en qué gastarlo

El Concello de Mos ha puesto en marcha un proceso piloto de «Presupuestos Participativos» de cara a preparar las cuentas municipales de 2026. Se trata de una iniciativa que busca implicar a los vecinos y vecinas en la repartición de los recursos municipales, priorizando necesidades reales y haciendo un seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Concello.

Desde el gobierno local explican que el presupuesto de este año rozó casi los 15 millones de euros, el mayor de su historia, con un remanente de Tesorería positivo de más de un millón y una estabilidad presupuestaria de 3,4 millones. A raíz de esto, el pleno aprobó el pasado mes de marzo la habilitación de una partida en los presupuestos del año que viene que se invertirá en lo que los vecinos y vecinas decidan. De hecho, el nombre de la misma es «Mos Decide» y su cuantía se calculará porcentualmente en función del presupuesto de 2026.

Ahora, el Concello iniciará una recogida de propuestas, a través de canales tanto presenciales como digitales, que serán valoradas por personal municipal, con apoyo de sus asesores técnicos. Luego se llevará a cabo un proceso de votación ciudadana de las propuestas que fueron resueltas como viables y, según los resultados, se planificará la ejecución de los proyectos ganadores.

Mayores de 16 años

Podrán participar todas las personas empadronadas en Mos mayores de 16 años. Cada persona solo podrá presentar un proyecto e, igualmente, votar una única vez.

Las propuestas podrán abarcar no solo obras o equipamientos, sino también iniciativas relacionadas con el medio ambiente, urbanismo, sostenibilidad, limpieza, ocio, tiempo libre, cultura, deporte, bienestar, salud, apoyo socioeducativo o accesibilidad, entre otras áreas.

«Este proceso sitúa a los ciudadanos en el centro de la vida pública municipal, reforzando la confianza en las instituciones y abriendo una nueva etapa en la forma de gobernar juntos en nuestro Concello», valora la alcaldesa, Nidia Arévalo.