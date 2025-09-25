Mercedes Peón actúa este sábado en Tui
D.P.
Tui
La artista Mercedes Peón será la encargada de inaugurar la programación otoñal del Teatro Municipal de Tui este sábado, 27 de septiembre. Peón ofrecerá un concierto de 70 minutos titulado «Ingrávida» que recorrerá sus cinco discos editados en solitario mezclando lo acústico y electrónico. La actuación comenzará a partir de las 20 horas. La entrada es gratuita pero se requiere de reserva previa en www.tui.gal ya que el aforo es limitado.
