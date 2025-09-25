Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada sobre servicios de cuidado del monte

D.P.

Mondariz

La Asociación Forestal de Galicia ofrece hoy una jornada sobre servicios ecosistémicos del monte en el Centro Cultural de Mouriscados, en la parroquia de Mondariz. La actividad comenzará a las 18.00 horas y tiene como objetivo abordar la potencialidad de certificar diferentes servicios de cuidado del terreno. El acceso es gratuito.

