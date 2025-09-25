La Diputación financiará con 150.000 euros un paso sobre la vía ferroviaria en Os Valos

La Diputación de Pontevedra se encargará de financiar las obras necesarias para rematar el paso superior sobre la vía ferroviaria y la contención de tierras en el punto kilométrico 161,5 de la línea 810 de Adif en Os Valos, en el que invertirá 150.000 euros.

El diputado provincial, Alejandro Lorenzo, visitó ayer la zona de actuación y enumeró los trabajos que se llevarán a cabo con estos fondos provinciales que permitirán construir un muro de contención en cachotería de piedra en este tramo de la red del ferrocarril, con el objetivo de sostener la ladera norte que evite futuros desprendimientos. Además, también se va a instalar un tablero de hormigón que proteja a los vehículos y viandantes de posibles caídas a la vía, además de dotar el puente de una acera en su margen derecha para aumentar la seguridad del tránsito peatonal. Por último, se renovará el asfalto del vial.

Lorenzo destacó que Redondela este año recibió más de 1,2 millones de euros en el marco del Plan +Provincia del organismo provincial y puso en valor que con los recursos provinciales «estamos dando resposta ás demandas dos concellos, que poden facer realidade proxectos que melloran a calidade de vida da súa veciñanza».