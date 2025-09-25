Décima posición para el Lar en el Campeonato de Robótica

Un grupo de alumnos del colegio Lar participó el pasado fin de semana en la final nacional de la World Robot Olympiad (WRO) donde se alzaron con la décima posición. La competición se llevó a cabo en la ciudad de Cáceres.

La WRO es una competición de robótica educativa de ámbito internacional donde el alumnado tuvo que afrontar un reto que consistía en la exploración de Marte, simulando tareas como recoger muestras, transportar agua o atravesar terrenos complicados con su robot.

Finalmente, tras competir con los diversos equipos, se alzaron con la décima posición del campeonato. La fase final, para la que no lograron clasificarse, se celebrará en Singapur en el mes de noviembre.