Curso de competencias digitales en Nigrán

D.P.

Nigrán

Nigrán ofrece un curso de competencias digitales dirigido a niños de 9 a 12 y de 13 a 17 años. La iniciativa, de carácter gratuito, se desarrollará en el Centro Antena del 1 de octubre al 17 de diciembre. Los miércoles, de 17.30 a 19.30 horas, será el turno de los más pequeños, siendo el jueves, en el mismo horario, el turno de los mayores.

