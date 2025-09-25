El Corpus presente todo el año

La céntrica calle Padre Sarmiento de Redondela, peatonalizada el pasado año, lucirá desde los próximos días un colorido mural a modo de alfombra floral. Una iniciativa puesta en marcha por el Concello para hacer más atractivo este vial, que une el Paseo da Xunqueira con la calle José Regojo, y al mismo tiempo rendir homenaje a las tradiciones del municipio.

La actuación, encargada a la artista local Paula Amoedo, mostrará el escudo de la villa, uno de los viaductos ferroviarios, el puente de Rande, un choco, las alfombras florales, las Penlas, la Coca y los gigantes, además de un perfilado de flores serán los protagonistas de esta creación, que cuenta con la colaboración de voluntarios de todas las edades.

La artista redondelana Paula Amoedo, ayer, con uno de los niños colaboradores. / ANTONIO PINACHO

La autora explica que lo que se pretendía con esta iniciativa es «realizar un homenaje a las alfombristas de las Festas da Coca con un mural permanente, por lo que en vez de utilizar elementos naturales, se hace con pintura para que perdure. Para ello se representarán los elementos tradicionales de la localidad», indica.

Los trabajos comenzaron esta semana y cuentan con la colaboración de numerosos voluntarios, muchos de ellos los propios alfombristas que elaboran los tapices del Corpus, y también muchos niños de distintas edades. El mural ayer ya mostraba casi acabadas varias de las figuras, aunque en los próximos días será la artista la que realice los detalles del acabado final. «La verdad es que avanzamos mucho porque la gente se ha volcado, cada día tenemos entre quince y veinte voluntarios que son de gran ayuda», apunta Paula.

La alcaldesa redondelana Digna Rivas y la edil Iria Vilaboa comprobaron ayer la evolución de los trabajos y resaltaron su «creatividad y belleza».