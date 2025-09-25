El Corpus presente todo el año
Los redondelanos no tendrán que esperar al Corpus para disfrutar del colorido en las calles con las alfombras florales. La artista Paula Amoedo está confeccionando, con ayuda de voluntarios, un mural permanente en la calle peatonal Padre Sarmiento en el que rinde homenaje a las tradiciones locales.
La céntrica calle Padre Sarmiento de Redondela, peatonalizada el pasado año, lucirá desde los próximos días un colorido mural a modo de alfombra floral. Una iniciativa puesta en marcha por el Concello para hacer más atractivo este vial, que une el Paseo da Xunqueira con la calle José Regojo, y al mismo tiempo rendir homenaje a las tradiciones del municipio.
La actuación, encargada a la artista local Paula Amoedo, mostrará el escudo de la villa, uno de los viaductos ferroviarios, el puente de Rande, un choco, las alfombras florales, las Penlas, la Coca y los gigantes, además de un perfilado de flores serán los protagonistas de esta creación, que cuenta con la colaboración de voluntarios de todas las edades.
La autora explica que lo que se pretendía con esta iniciativa es «realizar un homenaje a las alfombristas de las Festas da Coca con un mural permanente, por lo que en vez de utilizar elementos naturales, se hace con pintura para que perdure. Para ello se representarán los elementos tradicionales de la localidad», indica.
Los trabajos comenzaron esta semana y cuentan con la colaboración de numerosos voluntarios, muchos de ellos los propios alfombristas que elaboran los tapices del Corpus, y también muchos niños de distintas edades. El mural ayer ya mostraba casi acabadas varias de las figuras, aunque en los próximos días será la artista la que realice los detalles del acabado final. «La verdad es que avanzamos mucho porque la gente se ha volcado, cada día tenemos entre quince y veinte voluntarios que son de gran ayuda», apunta Paula.
La alcaldesa redondelana Digna Rivas y la edil Iria Vilaboa comprobaron ayer la evolución de los trabajos y resaltaron su «creatividad y belleza».
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Persecución de película desde Silleda a Taboada
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta