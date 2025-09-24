La Xunta elimina la acacia negra en 26 hectáreas del Monte Aloia

La Xunta de Galicia tiene en marcha un proyecto de eliminación de la acacia negra en el Parque Natural do Monte Aloia, en Tui. Se trata de una actuación muy laboriosa a la que destina cerca de 311.000 euros y que ejecutará en un plazo de 21 meses. El objetivo es erradicar esta especie alóctona para asegurar el futuro forestal, paisajístico, medioambiental y económico de la zona en Pazos de Reis.

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó ayer el espacio para comprobar los trabajos que se realizan para luchar contra esta especie invasora. En su visita estuvo acompañada por el delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, y otros representantes de la Administración autonómica, así como del Monte Aloia y de propietarios de terrenos en Rebordáns y de la Entidad Local Menor de Pazos de Reis.

Vázquez aseguró que el parque natural tudense es una «joya» que está incrementando el número de visitantes y de personas que acudieron al centro de interpretación, lo que demuestra el interés por los hábitats y las especies presentes en la zona. En este contexto, aludió a la protección de las especies de interés comunitario y explicó que Medio Ambiente, luego de investigar distintos sistemas y buscar el más adecuado, optó por desarrollar una planificación de varios meses con trabajos «minuciosos y costosos» para erradicar la principal especie invasora que afecta al Monte Aloia.

En este sentido, cabe apuntar que la presencia de la acacia negra estaba suponiendo un problema para el Parque Natural Monte Aloia por el fuerte impacto ambiental y la modificación de hábitats naturales, por lo que desde principios de este año y hasta octubre de 2026 se irán ejecutando diferentes tareas para lograr su eliminación de 26,24 hectáreas.

La erradicación de la acacia negra es la medida vinculada al Monte Aloia dentro del plan integral para preservar la red gallega de parques naturales, al que se destina un presupuesto global de 18,5 millones de euros.