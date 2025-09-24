Xunta y Concello de Mos cofinanciarán el saneamiento en el camino de Torroeira

La Xunta y el Concello de Mos colaborarán en la ejecución de la futura red de saneamiento del camino de Torroeira, en la parroquia de Louredo, una actuación a la que ambas administraciones destinarán un total de 125.000 euros.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, firmaron esta semana el convenio por el cual la entidad pública empresarial Augas de Galicia y el Concello se comprometen a dotar de saneamiento municipal a un total de 12 viviendas localizadas en esta zona, lo que beneficiará a cerca de medio centenar de habitantes.

A nivel técnico, la actuación proyectada en el camino de Torroeira funcionará por gravedad hasta su conexión con el pozo existente próximo a la carretera N-550 y se compondrá de un solo ramal de aproximadamente 280 metros de longitud.

La actuación será cofinanciada con fondos europeos, de manera que la Xunta asumirá el 80% del importe de ejecución y el Concello de Mos el 20% restante.