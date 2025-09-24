La Xunta arreglará el tejado del Concello de Crecente

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, vistió ayer Crecente para conocer las actuaciones que se realizarán con el apoyo de la Xunta en la cubierta de la casa consistorial. El proyecto cuenta con una ayuda de 60.000 euros, que cubrirá el coste total de la obra, aportada a través de un convenio firmado con el alcalde, Julio César García Luengo.

Las obras de mejora abarcan la totalidad de la cubierta, así como el sistema de recogida de aguas pluviales, revestimientos y otros elementos que mejorarán la impermeabilización del edificio administrativo y arreglarán las filtraciones que afectan a parte de las instalaciones.