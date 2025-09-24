La Xunta arreglará el tejado del Concello de Crecente
Crecente
La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, vistió ayer Crecente para conocer las actuaciones que se realizarán con el apoyo de la Xunta en la cubierta de la casa consistorial. El proyecto cuenta con una ayuda de 60.000 euros, que cubrirá el coste total de la obra, aportada a través de un convenio firmado con el alcalde, Julio César García Luengo.
Las obras de mejora abarcan la totalidad de la cubierta, así como el sistema de recogida de aguas pluviales, revestimientos y otros elementos que mejorarán la impermeabilización del edificio administrativo y arreglarán las filtraciones que afectan a parte de las instalaciones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Despedida de una tienda de Inditex en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- «Profe» de Primaria, de la UVigo... y ahora también en la UNED