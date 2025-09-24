Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Veinte kilos de basura menos en el río

La limpieza tuvo lugar en la desembocadura del Muíños, en Nigrán

El grupo de voluntarios con la basura recogida en Nigrán.

El grupo de voluntarios con la basura recogida en Nigrán. / D.P.

D. P.

Nigrán

Un grupo de voluntarios recogió en la desembocadura del río Muíños en Praia América, Nigrán, seis sacos con 20 kilos de basura. La iniciativa estaba enmarcada en la XVIII Limpieza Simultánea del proyecto «Móllate polos Ríos», coordinado por la asociación ecologista Adega.

Los residuos retirados consistieron principalmente en envases de plástico, botellas, y objetos como pelotas o cajas de botellas.

La jornada fue impulsada por el Concello de Nigrán y desde la organización aseguran «que se saldó con la presencia de menos residuos que en otras ocasiones».

