Tui proyecta mañana la película «Santo Oficio»

Tui acoge mañana la proyección de la película «Santo Oficio». La visualización se realizará en el Espazo Sociocultural de la calle Camilo José Cela y comenzará a las 20 horas. La actividad se enmarca dentro de la programación del «Setembro Xudeu». Esta actividad cuenta con la colaboración del Cineclub Tui. La edil de Turismo, Ana Núñez, señala que «esta proyección permite acercarse al conocimiento de la realidad de vida de los cristianos nuevos» afincados en Tui en el siglo XVI.