Tui proyecta mañana la película «Santo Oficio»
Tui acoge mañana la proyección de la película «Santo Oficio». La visualización se realizará en el Espazo Sociocultural de la calle Camilo José Cela y comenzará a las 20 horas. La actividad se enmarca dentro de la programación del «Setembro Xudeu». Esta actividad cuenta con la colaboración del Cineclub Tui. La edil de Turismo, Ana Núñez, señala que «esta proyección permite acercarse al conocimiento de la realidad de vida de los cristianos nuevos» afincados en Tui en el siglo XVI.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Davila 23/09/2025
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Persecución de película desde Silleda a Taboada
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta