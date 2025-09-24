Soutomaior busca atraer empresas con bonificaciones de hasta el 90%

Soutomaior está decidido a atraer nuevas empresas al municipio como motores para la creación de empleo. Para ello, el gobierno local llevará al pleno ordinario que se celebra este viernes la adhesión al protocolo Concello Emprendedor de Galicia, impulsado por la Xunta y la Fegamp, lo que conllevará una modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

Las bonificaciones se establecerán en función de parámetros de creación de nuevos puestos de trabajo. El porcentaje de la cuota a bonificar se determinará en función del número de empleos creados, según los siguientes tramos: el 90% por la creación de más de 20 puestos de trabajo; el 75% para las que contraten entre 11 y 20 trabajadores; y el 50% para las de hasta 10 puestos de trabajo.

Las medidas referidas a los impuestos de pago periódico deberán mantenerse, para los contribuyentes, por lo menos para los tres ejercicios presupuestarios completos siguientes a aquel en el que tenga lugar el hecho imponible.

Con esta propuesta de adhesión como Concello emprendedor el alcalde, Manu Lorenzo, considera que «Soutomaior está dando un paso imporante na creación de empresas e temos como horizonte a elaboración do ecoparque e o que queremos é que as empresas atopen no concello o lugar amigo para desenvolver a súa actividade económica e dinamizar o municipio».