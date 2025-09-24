Salvaterra trabaja en la recuperación de la antigua Fonte da Casa da Inquisición
El elemento patrimonial se encontraba en estado de abandono
Durante la actuación se desmontará el muro frontal
Salvaterra comenzó esta semana los trabajos de consolidación de la Fonte da Casa da Inquisición, un bien protegido por patrimonio cultural, ubicado en la parroquia de Corzáns.
Las obras contemplan acciones y medidas dirigidas al afianzamiento, refuerzo y sustitución de elementos dañados o perdidos para asegurar la estabilidad del bien.
En concreto, será necesario desmontar el muro frontal, así como retirar la vegetación que la rodea. A su vez, se levantará una contención lateral izquierda y se canalizará correctamente, si fuese necesario, el agua que acomete por detrás del muro.
La fuente se encontraba actualmente en un estado de abandono que provocaba la pérdida de estabilidad del muro frontal compuesto por dos hojas, llegando a separarse la cara exterior de la interior con «un desplome importante», según aseguran desde el gobierno local.
El bien material está localizado a aproximadamente 100 metros de los restos del antiguo Pazo de la Inquisición, y posiblemente, según determinan varios estudios, ubicada dentro de la misma finca matriz que el propio Pazo.
