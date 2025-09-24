Salceda recupera su gala del deporte, que tendrá periodicidad bianual

El Concello de Salceda recuperará este año su gala del deporte, que no celebra desde 2018. El evento, que pondrá en valor los logros de los y las deportistas salcedenses en las últimas temporadas, llegará a su segunda edición el 14 de noviembre en el auditorio municipal.

Cualquier deportista, equipo o entidad vinculada al deporte, de origen salcedense o que guarde estrecha relación con Salceda, puede proponerse como candidata hasta el 30 de septiembre a través de un formulario disponible en la web municipal. Las categorías que llevarán premio son: entidad que colabora con el deporte; mejor evento deportivo; vida dedicada al deporte; mejor equipo de la temporada; mejor entrenador o entrenadora; escuela base; deportista masculino con mayor proyección; deportista femenina con mayor proyección; deportista masculino absoluto; deportista femenina absoluta y mejor actividad o acción social.

La alcaldesa, Loli Castiñeira, explica que la primera gala del deporte se celebró en 2018, y que es ahora cuando les pareció apropiado recuperarla, adelantando que se comenzará a celebrar con periodicidad bianual. «Temos a sorte de contar cun deporte de base sen igual, e merece ser posto en valor», destaca la regidora.

Por su parte, el concejal de Deportes, Marcos Troncoso, anima a todas las personas interesadas a presentarse, ya que «estamos desexando achegarlle o recoñecemento que merecen a todas esas persoas deportistas das que sentimos tanto orgullo».

El jurado que decidirá el nombre de los premiados estará formado por una mesa constituida por miembros de todas las entidades deportivas del municipio que deseen participar, así como de los grupos políticos de la Corporación. Además, la financiación de la gala se hará con cargo al Plan +Provincia, con una partida de 9.500 euros.