Al rescate de la memoria colectiva de Oia
El Concello impulsa un proyecto para preservar su historia
Los vecinos son protagonistas
El Concello de Oia pone en marcha un nuevo proyecto audiovisual bajo el título de «Novas cantigas oienses». El objetivo de la iniciativa es rescatar, preservar y celebrar la memoria colectiva local, prestando especial atención a la tradición oral y el patrimonio cultural inmaterial.
Para su realización se llevan a cabo diversas entrevistas con vecinas y vecinos de las seis parroquias del municipio: Burgueira, Loureza, Mougás, Santa María de Oia, Pedornes y Viladesuso.
El proyecto nace acompañado de Ana Belén Jarrín y Nacho Álvarez, profesionales del mundo audiovisual afincados en Oia. Actualmente, se encuentra en proceso de recopilación a través de entrevistas con diferentes personas del municipio, con especial mención a las personas de mayor edad, que narran historias, cuentos y leyendas pasadas que forman parte de la memoria viva de la localidad.
Inicialmente, se llevó a cabo una fase de investigación y documentación que continúa desarrollándose al mismo tiempo que se avanza en la fase de grabación de entrevistas personales a los vecinos y vecinas.
En una fase posterior, toda la información reunida será analizada, seleccionada y reinterpretada artísticamente, de forma que el trabajo audiovisual final «vaya más allá de la mera propuesta documental, buscando generar una experiencia a nivel estético y emocional».
La iniciativa está financiada a través de las subvenciones de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude a entidades locales para la promoción del uso de la lengua gallega y a través de fondos propios del Concello de Oia.
Tal y como indican desde el gobierno municipal «con la elaboración de esta pieza audiovisual, el Concello pretende promover el empleo, difusión y creación cultural en gallego, destacando su riqueza a través de la inclusión de giros locales y variedades geográficas de la lengua del Baixo Miño» al tiempo que «defienden la creación cultural desde lo local».
