Redondela controlará las licencias de los ambulantes los días de feria

Las quejas de un vendedor ambulante ante la falta de control de las licencias en las ferias que se celebran los días 6 y 21 de cada mes en Redondela han llegado hasta la Valedora do Pobo, que ha mediado con el Concello para resolver este problema.

En concreto, el ambulante redondelano denunciaba un presunto trato de favor del Concello a los vendedores que no exhiben en sus puestos la licencia municipal, como establece la normativa municipal. Ante la falta de respuesta a esta cuestión, el vendedor recurrió a la Valedora do Pobo.

En su respuesta, desde el Concello reconocen su obligación de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los titulares de los puestos y, en este sentido, explica que durante el mercadillo del pasado día 6, el personal encargado de la organización y control de la feria, dentro de sus funciones, entregó un escrito a los propietarios de los puestos recordándoles la obligatoriedad de tener expuestos en todo momento sus datos de identificación a la vista en sus stands.

De esta forma se intensificará el control para detectar a posibles vendedores ilegales que carezcan de licencia, velando así por los derechos de los comerciantes ambulantes legalmente autorizados y también de los clientes, que podrán tener garantía de que están comprando en un puesto regulado.