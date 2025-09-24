Un proyecto de negocio para la reflexión

Crear un universo alternativo que invite al debate y en el que las ideas de todos importen. Con ese propósito viaja el mosense Cristian Giráldez a Madrid, para defender su proyecto «Trinity», que ha resultado uno de los nueve finalistas del Programa IMPACTA 2025. El proyecto del mosenses, de 33 años y desarrollador web, llegó a la fase final entre más de 200 candidaturas.

El Programa IMPACTA es un programa de apoyo al emprendimiento para personas migrantes, refugiadas o de colectivos en riesgo de exclusión social en situación de vulnerabilidad. En el caso de Cristian, que es una persona invidente, primero surgió la idea del proyecto, y luego vio la manera de financiarlo a través de dicho programa, del cual le hablaron en la ONCE.

«Llevaba tiempo dándole vueltas a esa idea, primero a modo de relato; pero siempre tuve la espinita clavada de querer hacer un juego, y fue así como uní todos los puntos», cuenta el mosense, explicando que «Trinity» es un proyecto transmedia, cuyo desarrollo evoluciona en tres fases. Comienza con la creación de un juego web en el que el jugador debe guiar a tres personajes por un mundo postapocalíptico, con el objetivo de restaurar una antigua civilización.

La segunda fase será una antología del relato de ese mundo imaginario, que busca crear una comunidad accesible, inclusiva y crítica, capaz de reflexionar de forma profunda sobre temas como la identidad, la sociedad, el tiempo y otros conceptos filosóficos de forma crítica a la vez que constructiva.

Impacto social

Por último, creará un juego de mesa de rol, lo que cerrará el círculo de este proyecto transmedia donde une todas sus pasiones: los juegos, la escritura y el desarrollo web. Sobre este, insiste en que, con el juego, busca un impacto social, pero no en superficie. «No es un panfleto; quiero evitar la polarización e invitar a la reflexión», recalca el mosense.

Mañana jueves deberá defender la viabilidad de su negocio ante un jurado del Programa IMPACTA, cuyo objetivo es apoyar a personas emprendedoras que se enfrentan a barreras para acceder a los recursos y conexiones necesarias para desarrollar negocios sostenibles. En el caso de Cristian, su discapacidad visual es una barrera física que no lo define, tal y como él mismo defendió en una campaña publicitaria de la Fundación Eurofirms de la que fue imagen en 2023. En la promoción decía: «Me llamo Cristian, trabajo como desarrollador web y soy una persona ciega. No soy mi discapacidad, tengo una discapacidad». En esta campaña era la cara visible de unos valores que ahora quiere transmitir con su proyecto «Trinity».