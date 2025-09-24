Ponteareas tiene listo el presupuesto municipal para 2026, de 22,5 millones

El gobierno ponteareano llevará la próxima semana a pleno el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 22,5 millones de euros, siendo el mayor de la historia del municipio. Las cuentas suponen un incremento del 9,45% respecto al ejercicio anterior, con un aumento de casi 2 millones de euros, destacan desde el tripartito que lidera Nava Castro, que prevé aprobar proyecto económico para el año que viene tres meses antes de que arranque.

El concejal de Hacienda, Francisco Jesús Represas, explica que el crecimiento es posible gracias a la recuperación del equilibrio financiero, tras superar el remanente negativo de más de 2 millones, «heredado del anterior gobierno». «La gestión responsable permite ahora formular un presupuesto que combina rigor económico y ambición transformadora, poniendo a las personas en el centro de la acción municipal», destaca el edil, apuntando que «aprobar el presupuesto municipal antes de final de año garantiza la continuidad, legalidad, planificación y eficiencia en la gestión pública»

Entre las principales líneas estratégicas del nuevo presupuesto, destacan la apuesta por la estabilidad económica y reducción de la deuda con la reducción del endeudamiento municipal y amortización de préstamos por debajo de los 600.000 euros; un 5% menos que en años anteriores. También se destinarán nuevas partidas a saneamiento y abastecimiento en las parroquias, así como para la licitación del ciclo integral del agua, que permitirá dotar de saneamiento a las 24 parroquias.

La depuradora

El presupuesto de 2026 que llevará el ejecutivo ponteareano a la sesión ordinaria de septiembre contempla los primeros pagos comprometidos para proyectos como la depuradora, colectores o saneamiento en Ribadetea, en colaboración con la Xunta; y el refuerzo de los servicios públicos esenciales, además de un nuevo contrato de recogida de basura y limpieza y un incremento del servicio de desbroces en más de un 300%.

El bienestar social es otro de los aspectos en los que se centra el gobierno del PP, Acip y IP. Así, consolida la partida del servicio de atención temprana e incrementa las ayudas de emergencia social. Contempla también la apertura del servicio «Café-Calor» para personas sin hogar y garantiza un convenio con Cruz Roja para la digitalización de hogares de mayores. También se destinan fondos a modernizar la administración y a educación, con la inauguración de la escuela infantil y la ludoteca, y la renovación del convenio con la UNED.

Las partidas de cultura y deportes «también contarán con un soporte económico histórico para garantizar una oferta de calidad para todos los públicos», prometen desde el equipo de gobierno.