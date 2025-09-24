El pasado de San Simón como prisión franquista se estrena en San Sebastián

Una de las páginas más trágicas de la historia de Redondela protagonizará mañana uno de los estrenos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Se trata de la puesta de largo de la película «San Simón», del director manchego Miguel Ángel Delgado, rodada durante el pasado año en el propio archipiélago redondelano con un amplio equipo de medio centenar de profesionales y en el que, entre actores principales y figurantes —muchos de ellos vecinos de Redondela—, llegaron a reunir a unas 200 personas en la isla en los días de rodaje.

Delgado presentó el film este lunes en Santiago de Compostela, una cinta cuya esencia definió como «una elegía a la memoria» de este enclave, que funcionó durante casi siete años como prisión franquista. En este contexto, el cineasta compartió su «ilusión» por estrenar un proyecto que le llevó varios años de investigación sobre el pasado de esta colonia penitenciaria, por la que se calcula que pasaron más de 6.000 presos políticos republicanos entre octubre de 1936 y marzo de 1943.

Una escenas de la película «San Simón», rodada el pasado año. | FdV / FdV

«Esta película es el resultado de años de trabajo y de investigación en fondos documentales, archivos y con la colaboración de distintas asociaciones y instituciones que han participado para, precisamente, descubrir qué ocurrió allí. La esencia de la película es un relato, una elegía a la memoria de la isla», señaló el director, que subraya que «también es un proyecto de investigación artística sobre San Simón y sobre el resto de localizaciones que componen la historia», enclaves entre los que se encuentra el recinto de la ETEA, en Vigo, y el convento de Santa Clara de Pontevedra.

Trabajos forzosos

Para el rodaje de este proyecto, Delgado reunió a actores y actrices profesionales, pero también a otros sin experiencia previa en la actuación e, incluso, a familiares de algunos presos en San Simón. En sus 108 minutos de duración, la película refleja los trabajos forzosos a los que eran sometidos los reclusos, de los cuales «muchos ni sabían porqué estaban allí», pero también la insalubridad a la que debían hacer frente en la colonia, la línea entre el bien y el mal, o la esperanza y la pérdida de esta por parte de los presos.

Rodada en blanco y negro y con los recuerdos de uno de los presos como hilo conductor, «San Simón» narra este triste capítulo de la historia, una mirada al pasado con la que el director construye la memoria de la isla desde el punto de vista de las víctimas.

En concreto, el film arranca en octubre de 1936, momento de apertura de esta colonia penitenciaria que estuvo en funcionamiento hasta marzo de 1943, prácticamente siete años en los que casi 6.000 personas pasaron por ella. Un pasado que generó en el director «una emoción profunda y honda que termina por entrar dentro de uno».

«San Simón» se estrena hoy, a las 19.00 horas en el Festival de San Sebastián donde será la única que se proyecte en gallego. «Estoy muy feliz, la verdad, muy contento e ilusionado», señaló Delgado.