Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noche de observación de estrellas en Nigrán

Nigrán acoge este sábado, 27 de septiembre, una observación astronómica enmarcada en las actividades realizadas por Galicia Suroeste en la búsqueda de la certificación de Destino Starlight. La jornada tendrá lugar a las 21.15 en Camos y se realizará a cargo de guías turísticas certificadas por la Fundación Starlight.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents