Noche de observación de estrellas en Nigrán
Nigrán acoge este sábado, 27 de septiembre, una observación astronómica enmarcada en las actividades realizadas por Galicia Suroeste en la búsqueda de la certificación de Destino Starlight. La jornada tendrá lugar a las 21.15 en Camos y se realizará a cargo de guías turísticas certificadas por la Fundación Starlight.
